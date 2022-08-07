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استشهاد القائد بسرايا القدس خالد منصور في قصف صهيوني برفح

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استشهاد القائد بسرايا القدس خالد منصور في قصف صهيوني برفح

07 اغسطس 2022 . الساعة 04:40 بتوقيت القدس
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قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الشهيد خالد منصور وإلى جانبه قائد السرايا في شمال القطاع الشهيد تيسير الجعبري

استشهد عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس القائد خالد منصور في غارة جوية صهيونية استهدفت منزلاً بمخيم الشعوت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت قناة "فلسطين اليوم" الفضائية، فجر اليوم الأحد، أن القائد منصور، ارتقى جراء قصف طائرات الاحتلال لمنازل المواطنين في منطقة الشعوت في رفح.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، فجر اليوم الأحد، جثامين شهداء مفقودين من تحت أنقاض منازل قصفها طيران الاحتلال برفح مساء السبت.

وبعد منتصف الليلة، انتشلت طواقم الدفاع المدني، جثامين 4 شهداء، وهم من المفقودين تحت الأنقاض داخل المنزل المقصوف بمخيم الشعوت برفح، وهم سيدة وابنها، إلى جانب اثنين أخرين جرى انتشالهم عقب قصف الاحتلال.

واستهدف طائرات الاحتلال منزلًا مكون من 3 طوابق بشكل كامل، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين على الفور، بينهم زياد نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، فيما أصيب نحو 40 مواطنًا بجراح متفاوتة، كما أدى القصف إلى تدمير عدة منازل مجاورة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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