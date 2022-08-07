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بالفيديو انتشال جثامين 3 شهداء من تحت أنقاض منزل برفح

07 اغسطس 2022 . الساعة 03:17 بتوقيت القدس
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لحظة انتشال جثمان أحد الشهداء من تحت أنقاض المنزل المدمر

أفادت مصادر محلية، بانتشال فرق الإنقاذ، جثامين ثلاثة شهداء، فجر اليوم الأحد، من تحت أنقاض منزل في مخيم الشعوت بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، تعرض لقصف إسرائيلي مساء السبت.

وبينت المصادر أن جثامين الشهداء، لسيدة وابنها، وشاب ثالث، ليرتفع بذلك عدد شهداء مجزرة رفح إلى 5 شهداء وأكثر من 40 إصابة بجراح مختلفة.

ولفتت إلى التعرف على هوية شهيدين، وهما اسماعيل سلامة، ووالدته هناء الخالدي، فيما هوية الثالث لم يتعرف عليها بعد.

وأشارت المصادر، إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملية البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزل في مخيم الشعوت مكون من ثلاث طوابق ما تسبب بأضرار جسيمة في عدة منازل مجاورة نظرًا لتلاصق المنازل في المخيم، وتسبب استهداف المنزل باستشهاد 5 مواطنين وأكثر من 40 إصابة بجراح مختلفة.

وترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة عصر الجمعة، إلى 27 شهيداً قضوا في عمليات القصف الذي يستهدف القطاع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #رفح #العدوان على غزة

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