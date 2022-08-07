البزم: تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل برفح

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إن قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة والخدمات الطبية العسكرية، تساندها طواقم بلدية رفح ووزارة الأشغال، تعمل من أجل إخلاء العديد من المفقودين من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي في منطقة شعت برفح.

وأوضح البزم في تصريح صحفي، فجر اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في التعامل الميداني؛ بسبب اكتظاظ المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف.

وأشار إلى استخدام معدات وآليات ثقيلة كي تتمكن فرق الإنقاذ من شق طريق يوصلها للمنزل المستهدف تمهيداً لإزالة الأنقاض والوصول للمفقودين.

وكان طيران الاحتلال قد قصف مساء السبت، منزلًا من 3 طوابق، في منطقة "شعت" ما أدى إلى استشهاد مواطنين، بينهم زياد نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، فيما أصيب نحو 40 مواطنًا بجراح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين