جنوب افريقيا وماليزيا تدينان العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعوان لوقفه فورا

أدانت جنوب افريقيا وماليزيا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكدتا ضرورة وقف هذا العدوان بشكل عاجل.

وأعرب بيان صادر من وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية، عن "القلق الشديد من الهجمات المستمرة التي لا تزال تعرض المدنيين الأبرياء لخطر شديد".

وأكد البيان أن "الهجمات التي تقتل المدنيين الأبرياء لا مبرر لها، وهي أكثر بشاعة لأنها ترتكب من قبل قوة احتلال تحاصر قطاع غزة منذ أكثر من عقد في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وبصفتها قوة احتلال، فإنه يقع على عاتق (إسرائيل) التزامات محددة فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتي تواصل انتهاكهما دون أن تخضع للمساءلة".

كما أكد أنه يقع على المجتمع الدولي الالتزام بضمان عدم انتهاك القانون الدولي بشكل عشوائي، والوقف العاجل أمام هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية المتكررة ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وكذلك الحصار غير المشروع على غزة.

وشدد البيان على وجوب وضع حد لقتل الأطفال على يد الحكومة الإسرائيلية فورا، وأشار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة الذي تناول حدوث زيادة مقلقة في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ولا سيما الارتفاع الكبير في قتل وتشويه الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية أثناء الأعمال العدائية والضربات الجوية على الأطفال والمناطق المكتظة بالسكان، واستخدام الذخيرة الحية أثناء العمليات، حيث تم وقوع 2934 انتهاكا جسيما بحق 1208 أطفال فلسطينيين.

وذكّر البيان بتصريح وزيرة العلاقات والتعاون الدولي ناليدي باندور بأن "جنوب إفريقيا تشعر بالقلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وتؤكد أن مثل هذه الانتهاكات تساهم فقط في إذكاء الكراهية، وإن أمن إسرائيل لا يكمن في ضم جميع الأراضي الفلسطينية، أو سجن الفلسطينيين، أو إقامة جدران خرسانية عالية ونقاط التفتيش، أو استمرار حصار غزة، بل يكمن في جارة مسالمة ومستقرة، دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، يمكن لأطفالها الذهاب إلى المدرسة واللعب والحضور في أماكن العبادة والتنافس في الأنشطة الرياضية في سلام وأمن، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحوار المستمر والمفاوضات والوساطة، من خلال احترام الطرفين لبعضهما البعض ومن خلال التسوية والتفاهم".

كما أدانت ماليزيا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله في بيان، المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات الاحتلال وأعماله العدوانية على الفور ضد الفلسطينيين، مشددًا على أن وحشية الاحتلال تمثل تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي.

وجدد موقف بلاده الداعم والراسخ لقضية الأمة، القضية الفلسطينية، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه.

المصدر / وكالات