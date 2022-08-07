تضامن رياضي عربي مع غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تضامن عدد من الرياضيين واللاعبين والأندية العربية مع قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف صهيوني غاشم لليوم الثالث على التوالي.

وندد اللاعبون بطرق مختلفة، بالعدوان على غزة، وطالبوا بتطبيق العقوبات على الاحتلال، من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، حسب القوانين واللوائح، وكما فعلت مع روسيا خلال عدوانها على أكرانيا.

وكتب لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة على صفحته على حسابه بـ"الفيس بوك"، "ماذا قدمت المعاهدات والاتفاقيات وموجة التطبيع القبيحة مع كيان صهيوني قاتل ومُحتل سوى مزيد من الشهداء والهوان وخضوع لا يوجد مبرر له .. هذا الاحتلال لن يردعه سوى القوة والمقاومة حتى يرحل من كل شبر من فلسطين..وهل نري مواقف من العالم كما فعلوا ضد روسيا ؟ أشك في هذا فالصمت سيكون ردهم".

وأضاف أبو تريكة في تغريدة أخرى، " هناك لاعب على مقاعد بدلاء نادي فولهام من الكيان الصهيوني، خلال مباراة ليفربول في الدوري الانجليزي، هل سيسجله الاتحاد الانجليزي لو كان روسيا، ما الذي يحدث في غزة وفلسطين .. أليس احتلالا وحربا ؟".

ونشر زميله في ذات النادي والمنتخب إبراهيم سعيد، تغريدة على تويتر كتب فيها " اللهم إنا نعوذ بك مم غدر عدونا ومكره، اللهم أحفظ وسلم غزة وأهلها وإخوتنا في فلسطين من كل شر .. يارب غزة الآن تحت القصف الإسرائيلي، اللهم سلم غزة واحفظ أبناء شعبها، اللهم اشفي جميع المصابين، وارحم جميع الشهداء يارب" ..

وكتب لاعب نادي إيسترن كومباني المصري، محمد صالح على صفحته على "فيس بوك"، " اللهم بردا وسلاما على غزة .. اللهم إنا إستودعناك غزة وأهلها .. اللهم احفظ أهلي وإخواني في غزة".

ونشر نادي الوحدات الأردني على صفحته الرسمية عبر صفحته بالفيس بوك، " غزة تقدم الشهيد تلو الشهيد، على طريق تحرير فلسطين .. غزة النار التي تحرق العدو الصهيوني وبن نركع .. ( غزة أرض الشهداء .. غزة تحت القصف)

وقرر مجلس إدارة نادي الوحدات وقف نشر الأخبار على صفحته الرسمية، لحين انتهاء العدوان على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين