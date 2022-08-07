نصر الله: الاحتلال أخطأ التقدير في غزة.. ويدُ المقاومة ستكون العليا

أكّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء السبت، أنّ "ما حدث في غزة هو عدوان إسرائيلي واضح ومكشوف، وجريمة مباشرة وموصوفة".

وأضاف نصر الله، في خطابٍ متلفز، أنّ "كل ساكت عن جريمة غزة مدان"، مشددًا على أنّ "من حق المقاومة الردَّ على الاعتداء عبر الوسائل التي تراها ملائمة".

وتابع أنّ "السكوت عن هذا الاعتداء، وعدم الرد، سيدفعان العدو إلى ارتكاب مزيدٍ من عمليات الاغتيال ضد القادة"، مشيرًا إلى "أنّنا في حزب الله، نتابع ما يجري في غزة ساعة بساعة، وعلى تواصل مع قادة الجهاد الإسلامي والمقاومة في غزة".

وأوضح نصر الله أنّ "الاحتلال كان يعتقد أنّ المقاومة لن ترد، وقد أخطأ في التقدير"، مؤكّداً أنّ "يد المقاومة هي التي ستكون العُليا".

وأكد أنّ "على الاحتلال ألّا يُخطئ في التقدير مع لبنان، كما أخطأ في التقدير مع غزة"، قائلًا لقادة الاحتلال إنّ "الأيام بيننا، وأنتم تعلمون بأنّ المقاومة أقوى من أيّ وقت مضى".

وقال نصر الله إنّ "المقاومة في كل من لبنان وفلسطين أثبتت أنّ جيش الاحتلال يُقهر ويُهزم ويُذل وتُكسر هيبته"، مضيفًا أنّ "التجربة أثبتت أيضًا أنّ أميركا تُهزم سياسيًّا وميدانيًّا، كما جرى في العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويلا وكوبا".

وبيّن أنّه "يجب العمل على إظهار نقاط قوتنا، وكشف نقاط ضعف العدو، والاستفادة منها في المواجهة"، لافتًا إلى أنّ "العدو يعمل على بثّ الشبهات والشائعات من أجل النيل من الرأي العام، والتأثير في سَير المعارك".

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانًا في قطاع غزّة، أول أمس الجمعة، وارتفعت حصيلة الشهداء جرائه حتى منتصف الليل إلى 24 شهيد وأكثر من 200 جريح.

المصدر / وكالات