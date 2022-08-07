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حماس ترفض سماح الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى

07 اغسطس 2022 . الساعة 01:14 بتوقيت القدس
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حملت الاحتلال تداعياته ونتائجه

رفضت حركة حماس، سماح الاحتلال للمتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، مؤكدة أنّ شعبنا موحّد في التصدّي له والدفاع عن أرضه ومقدساته.

وحمّلت حماس في بيان لها، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاقتحام ونتائجه "التي لا يمكن التنبّؤ بها، في الوقت الذي يستمر في عدوانه الهمجي على قطاع غزّة".

وأكدت أنَّ شعبنا الفلسطيني في كلّ أماكن وجوده يقف اليوم موحّدًا في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة والمرابطين في القدس، وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى شدّ الرحال والرباط ومواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، تصديًا لهذه الاقتحامات، وإفشالًا لأهدافها الخطيرة.

كما دعت أمّتنا العربية والإسلامية، قادة وشعوبًا، إلى التحرّك العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل، في معركة الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.

#المسجد الأقصى #حماس #المستوطنين

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