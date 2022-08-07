تجميد الرياضة بغزة بعد العدوان عليها وتعرض ملعب لأضرار

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قررت الاتحادات الرياضية تجميد كافة أنشطتها في قطاع غزة، عقب عدوان الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل لليوم الثالث، مما أدى لاستشهاد العشرات وإصابة المئات من المواطنين.

وأجل اتحاد كرة القدم مباراة نادي نماء وأكاديمية تشامبيونز في بطولة الناشئين، وكذلك قرر تأجيل دورة تدريب المدربين B إلى وقت أخر، وتجميد تدريبات المنتخبات الوطنية.

كما أجل اتحاد كرة السلة مباراة خدمات دير البلح وخدمات جباليا في دوري الدرجة الأولى، لإشعار أخر وحتى عودة الهدوء من جديد.

وأغلقت الأندية والملاعب أبوابها، كما وتم تجميد التدريبات، عقب القصف الصهيوني، وتمنى المجلس الأعلى للشباب والرياضة السلامة التامة للجميع.

وتعرضت صالة الشهيد سعد صايل لأضرار طفيفة، جراء القصف الصهيوني المتواصل على كافة محافظات قطاع غزة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت عدد من القيادات الفلسطينية، خلال غاراتها على قطاع غزة، أدت لاستشهاد عشرات المواطنين، من بينهم لاعب الكراتيه بنادي الزيتون يوسف قدوم، وأصيب المئات في سلسلة غارات صهيونية على مناطق مختلفة في محافظات غزة.