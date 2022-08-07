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الكويت تعلن عن مساعدات طبية عاجلة لمستشفيات غزة

07 اغسطس 2022 . الساعة 00:51 بتوقيت القدس
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الكويت تعلن مساعدات طبية عاجلة غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، السبت، تقديمها مساعدات طبية عاجلة إلى مستشفيات قطاع غزة؛ التي تواجه نقصاً حاداً في الأدوية، والمعدات الطبية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس إنه "تم إجراء الاتصالات والتنسيق مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، رامي الناضر، لإدخال المساعدات الطبية عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة".

وأضافت البرجس أنه "تم التواصل أيضا مع الأشقاء في الهلال الأحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والإغاثية بشكل عاجل"، مشيرة إلى أن الجمعية "تسخر إمكاناتها لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناته نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وذكرت المسؤولة الكويتية أن المساعدات "تهدف إلى تأمين احتياجات المستشفيات في القطاع، لعلاج الجرحى في إطار العمل الإنساني، الذي تنتهجه الجمعية في إغاثة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم".

ودعت البرجس المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لـ"تحمل المسؤولية المشتركة في إغاثة الشعب الفلسطيني"، لافتة إلى أن الكويت "تتابع بقلق شديد التداعيات الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يواجه ظروفا إنسانية أقل ما توصف بأنها مأساوية".

وأوضحت وزارة الصحة في غزة السبت، أن "الواقع الدوائي في وزارة الصحة يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات، حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية 40 بالمئة، و32 بالمئة من المستهلكات الطبية، و60 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم".

قالت الوزارة، مساء السبت، إن حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ارتفعت إلى 24 شهيدًا.

المصدر / وكالات
#غزة #الكويت

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