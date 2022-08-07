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هنية يجري اتصالات إقليمية ودولية لوقف مخططات اقتحام الأقصى اليوم

07 اغسطس 2022 . الساعة 00:47 بتوقيت القدس
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أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الليلة، سلسلة اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر والأمم المتحدة، مؤكدا رفض ما يخطط له الاحتلال لاقتحام المسجد الأقصى.

وأكد هنية – وفق بيان صدر عن مكتبه- في اتصاله ضرورة وقف الاقتحام اليوم حتى لا تصل الأوضاع إلى مآلات لا يتحكم بها أحد، خاصة في ظل استمرار العدوان على أهلنا في غزة.‏

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قد قرر مساء السبت، عدم منع المستوطنين من اقتحام الأقصى بمن فيهم أعضاء الكنيست، وبدورها أعلنت شرطة الاحتلال أنها ستسمح بكل فعاليات المستوطنين في القدس بما فيها الوصول للحرم القدسي.

وعند منتصف الليل توجهت  مجموعات من المستوطنين إلى باب العامود بالقدس رافعين علم الاحتلال مع بدء ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل"، وبعد قليل من وصولهم وصل إلى مكان عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الاحتلال #قطر #مصر #اسماعيل هنية

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