إدانات عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانات منفصلة، العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأكدت الوزارة على وقوف "المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده".

وأعربت الخارجية الليبية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما أسفر عن شهداء وجرحي بينهم نساء وأطفال".

وطالبت "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له".

من جانبها، شدّدت الخارجية القطرية، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال".

فيما طالبت الخارجية الأردنية، بضرورة "الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المُدان على قطاع غزة".

من جهتها، أفادت الخارجية التونسية، بـ"ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم المحتل ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية".

بينما اعتبرت خارجية الجزائر، أنّ الغارات الإسرائيلية على القطاع، بمثابة "خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة"، مدينةً بشدة هذا "العدوان الغاشم".

وأدانت وزارة الخارجية العراقية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متعددة في قطاع غزة، وقالت إنّ "لغة العنف التي ينتهجها الكيان الصهيوني تُنبئ بمزيد من الاحتقان وتكرس مناخ التوتر".

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، "بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".

واعتبرت أنّ "ذلك استمرارٌ لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

في السياق، أدان البرلمان العربي، "العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهداف المدنيين العزل".

وحمّل البرلمان العربي، في بيان، إسرائيل "تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبر أنّ "قصف الطائرات أهدافًا مدنية بقطاع غزة، تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية".

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان على الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين