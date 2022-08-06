"عز الدين": المقاومة بجميع أذرعها موحدة تقاتل في الميدان

غزة - محمد حجازي

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين، أنّ المقاومة الفلسطينية موحدة، وجميع أذرعها المسلحة تقاتل في الميدان.

وقال عز الدين في حديثه لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم السبت، إنّ المقاومة الفلسطينية من خلال الغرفة المشتركة تدير المعركة بكل حنكة واقتدار.

وأشار إلى أنّ سرايا القدس أطلقت على هذه العملية "وحدة الساحات" لتؤكد للاحتلال الإسرائيلي أنه لا يمكن فصل الجبهات الفلسطينية عن بعضها، مؤكدًا أنّ غزة جزء من مناطق فلسطين، ولن يُسمح للاحتلال بالاستفراد بأيّ منطقة منها.

وأشار عز الدين إلى أنّ المقاومة الفلسطينية بَنَت إستراتيجية موحدة من أجل تحرير فلسطين، داعيًا لرصّ الصفوف والاستعداد للتحرير.

ولفت المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، إلى أنّ الاحتلال يسعى لبث السموم بواسطة الإشاعات الكاذبة، للتأثير في وحدة المقاومة في الميدان، مشددًا على أنّ "وحدة المقاتلين في الميدان، والتنسيق الكبير بين الفصائل والغرفة المشتركة".

ونبّه إلى أنّ الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي من أجل شقّ صفوف المقاومين، لكنها باءت بالفشل.

وأضاف: "الاحتلال حاول جاهدًا تحييد بعض الفصائل الفلسطينية عن القتال، لكن نؤكد للجميع فشلها، بالوعي الكبير والإرادة الفولاذية في الميدان".

ودعا عز الدين المقاومين في الضفة الغربية للقتال ومساندة المقاومة بغزة، كما ساندتها مقاومة غزة، داعيًا للمبادرة واقتحام المواقع العسكرية القريبة من الضفة الغربية.

وعن جهود الوساطات الدولية بشأن التهدئة قال عز الدين: "من المبكر الحديث عن تهدئة في ظل ارتقاء الشهداء وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها"، مشيرًا إلى أنّ الأولوية للمقاومة والرد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وتابع: "الاتصالات لم تتوقف منذ بدء العدوان وحتى هذه اللحظة، من الجانب المصري والأمم المتحدة، لكنّ جريمة الاحتلال كبيرة، وعليه تحمل النتائج".

وأوضح عز الدين أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو من بدأ العدوان على شعبنا، وليس باستطاعته إيقافه بهذه السهولة، مطالبًا الشعب الفلسطيني بعدم الانجرار خلف الإشاعات، داعيًا لأن يكون مصدرهم الوحيد والموثوق هو المقاومة والغرفة المشتركة.