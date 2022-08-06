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وزارة الصحة: 15 شهيدًا و125 جريحًا خلال العدوان على غزة

06 اغسطس 2022 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيدًا في اليوم الثاني للتصعيد.

وأوضحت الصحة، أنّ من بين الشهداء طفلة تبلغ من العمر (5سنوات)، وسيدة في (23عامًا)، وسيدة مسنة، وإصابة  125 مواطنًا بجروح مختلفة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية، عدة منازل ومواقع بغزة وحي الشجاعية وخان يونس ورفح والشمال، مُوقعة أعدادًا إضافية من الشهداء بينهم أطفال.

وتُواصل المقاومة الفلسطينية قصف المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة ردًّا على استمرار العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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