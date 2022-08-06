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 دعت المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته

الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

06 اغسطس 2022 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
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أدانت وزارة الخارجية الكويتية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرةً العدوان بأشد العبارات، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّ هذا العدوان الغاشم يأتي استمرارًا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وإصرارًا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات السافرة وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.

كما دعت إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق مبتهلة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

المصدر / وكالات
#غزة #الكويت #الاحتلال #المجتمع الدولي

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