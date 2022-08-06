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"الصحة" بغزة تعلن رسميًّا بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية في كافة المشافي خلال 72 ساعة

06 اغسطس 2022 . الساعة 14:39 بتوقيت القدس
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أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية في كافة المشافي خلال 72 ساعة، مشددًا أنّ "الساعات القادمة ستكون قاصية وصعبة على المنظومة الصحية".

وقال خلال مؤتمر صحفية جمعه ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، بعد ظهر اليوم السبت: "نعلن وقف العمل في العيادات الخارجية بالمشافي والعيادات الجراحية لإعطاء الفرصة لإجراء العمليات الطارئة لضحايا العدوان".

وأضاف: إنّ "استمرار إغلاق حاجز بيت حانون أمام حركة المرضى المُحوّلين للعلاج بالخارج وعدم إدخال حالات إنقاذ الحياة يفاقم من وضعهم الصحي الصعب خاصة مرضى الأورام والقلب والذين يواجهون مصيرًا مجهولًا".

وأوضح أنّ وزارة الصحة، تعمل وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أنّ العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية بلغ 40%.

وأكد أنّ وزارة الصحة رفعت جهوزيتها في كافة الأقسام لأعلى المستويات، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 13 بينهم طفلة وإصابة 114 بجروح مختلفة.

وفي سياق متصل، تحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف: خلال الساعات الماضية خلّف الاحتلال أضرارًا لأكثر من 650 وحدة سكنية.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس، ارتقى 13 شهيدُا فلسطينيًّا، وأُصيب أكثر من 114 آخرين.

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه بدأ، الجمعة، بتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة "الجهاد" في قطاع غزة، تحت عنوان "الفجر الصادق".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #شهداء #وزارة الصحة #الخدمات الصحية #العدوان على غزة

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