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حصيلة.. 13 شهيدًا و114 إصابة جراء عدوان الاحتلال على غزة

06 اغسطس 2022 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
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أحد شهداء المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن حصيلة الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ عصر أمس الجمعة وحتى اللحظة.

وقالت عبر بيان مقتضب وصل "فلسطين أون لاين": إنّ "عدد الشهداء ارتفع إلى 13 شهيدًا بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة وإصابة 114 مواطنًا بجراح مختلفة".

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس، ارتقى 13 شهيدًا فلسطينيًّا، وأُصيب أكثر من 114 آخرين.

وزعم جيش الاحتلال إنه بدأ، الجمعة، بتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة "الجهاد" في قطاع غزة، تحت عنوان "بزوغ الفجر".

المصدر / فلسطين أون لاين
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