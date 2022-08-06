طالع الكشف.. آلية السفر عبر معبر رفح الأحد 7 أغسطس 2022

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غدٍ الأحد 7 أغسطس 2022.

وأفادت عبر بيان مقتضب نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بأن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية والثالثة حتى الرقم (150) من كشف (29/2022)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (30/2022).

ونبهت المسافرين إلى ضرورة التواجد غدًا في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مؤكدة على إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأوصت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (29/2022): انقر هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (30/2022): انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين