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حمادة: مقاومتنا مستمرة ولن نسمح للعدو بالاستفراد بساحة دون الأخرى

حمادة: مقاومتنا مستمرة ولن نسمح للعدو بالاستفراد بساحة دون الأخرى

06 اغسطس 2022 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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محمد حمادة المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس (أرشيف)

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة، أنّ "مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة"، مشددًا على أنه "لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بساحة دون الأخرى."

وقال حمادة، في تصريح صحفي، اليوم السبت: إنّ "لعدوان الصهيوني الغاشم على غزة لا يعدو كونه اجترارًا لمحاولات سابقة ومناطحة لصخرة المقاومة التي أوهنت هذا المحتل، وستظل على هذا العهد".

وأضاف: أنّ "ما يمنّي الاحتلال به نفسه من تغيير قواعد الاشتباك وكسر شوكة المقاومة هو وهم كبير، والمقاومة ماضية في مواجهة هذا المحتل حتى التحرير".

وشدّد حمادة على أنّ "المقاومة في غزة أو الضفة أو القدس أو الداخل مستمرة، ولن يسمح شعبنا لهذا العدو بالاستفراد بساحة دون الثانية، وستظل دماء أبناء شعبنا ومقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى خطوط حمراء لن يُفلت المحتل من مغبّة التعدي عليها". 

ونبّه إلى ما ينوي الاحتلال تثبيته من استفراد بالساحات والتصدي له في محاولات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، وما يخطط له من اقتحام كبير لساحات المسجد الأقصى اليوم وغدًا، مردفًا لنشعل الأرض تحت أقدام الصهاينة في كل فلسطين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #العدوان على غزة #المقاومة في غزة

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