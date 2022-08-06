"سرايا القدس" تطلق اسم "وحدة الساحات" على عملية ثأرها للشهيد الجعبري

أطلقت سرايا القدس، اليوم السبت، اسم "وحدة الساحات"، على عملية ثأرها لاستشهاد القائد البارز فيها تيسير الجعبري "أبو محمود" غيلة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت سرايا القدس بدأت عملية عسكرية ردًا على اعتداءات الاحتلال المستمرة على قطاع غزة، والتي كان آخرها اغتيال قائد المنطقة الشمالية وعضو مجلسها العسكري تيسير الجعبري "أبو محمود"، واعتقال القيادي البارز بالجهاد الاسلامي بسام السعدي في جنين منتصف الأسبوع الماضي.

وجائ في نص البيان: "نعلن بحول الله وقدرته عن عملية "وحدة الساحات" التي بدأناها عند تاسعة البهاء بتوقيت المقاومة مساء أمس، ونؤكد استمرار القتال رداً على العدوان، ونطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأن معنويات مقاتلينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا فب الميدان بإذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين