قاسم: التطبيع شجّع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق شعبنا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم: إن "الاحتلال يصعد من عدوانه على شعبنا ومقدساتنا منذ انطلاق مسار التطبيع الحالي".

وأكد قاسم خلال تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "اتفاقات التطبيع هذه ستشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه ضد شعبنا".



وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي كان وسيبقى العدو المركزي للأمة، ولا يمكن أن يكون كيانًا طبيعيًا في الأمة،مشدداً أن القضية العربية ستظل هي القضية المركزية لكل مكونات الأمة.

وطالب جماهير الأمة بأن تُعلي صوتها رفضًا للإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وتوحيد جهودها على تنوع مكوناتها من أجل مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف شعبنا، والأمن القومي العربي، ومصالح كل الأمة.

المصدر / فلسطين أون لاين