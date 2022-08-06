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طه: ⁧‫اغتيال المقاومين‬⁩ واستمرار العدوان على ⁧‫غزة‬⁩ إجرام ممنهج ضد شعبنا

06 اغسطس 2022 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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جهاد طه الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - أرشيف

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس " جهاد طه: إن "عملية ⁧‫اغتيال المقاومين‬⁩ واستمرار العدوان على ⁧‫غزة‬⁩، تأتي في سياق سياسة الإجرام الصهيوني الممنهج على شعبنا الفلسطيني".

وأكد طه في تصريح صحفي اليوم السبت: أن "هذه الجرائم لن تكسر إرادة ⁧‫المقاومة‬⁩ ووحدتها في الميدان، مبينا أن على الاحتلال تحمّل تداعيات هذا العدوان الغادر"، مؤكداً أن المقاومة ستبقى حاضرة في الميدان للدفاع عن شعبنا ومواجهة العدوان.

وشدد على أن الرهان الحقيقي لردع الاحتلال هو بناء استراتيجية وطنية تستند لخيار المقاومة بأشكالها كافة لحماية حقوقنا الوطنية، وإفشال مخططات الاحتلال العدوانية.

ودعا طه الأمة العربية والإسلامية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهته للعدوان الصهيوني المستمر، والذي يستهدف أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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