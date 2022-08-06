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"الطاقة" بغزة: توقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل اليوم

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"الطاقة" بغزة: توقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل اليوم

06 اغسطس 2022 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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محطة توليد الكهرباء - قطاع غزة

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن توقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل اليوم، الساعة 12:00 ظهرًا.

وأشارت في بيان مقتضب، إلى أن ذلك يأتي بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود لمحطة التوليد.

ونبهت إلى أن جدول توزيع الكهرباء سيصل على الموازل بواقع 4 ساعات وصل، مقابل 12 ساعة فصل.

يذكر أن عدواناً جديداً يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ عصر أمس الجمعة باغتيال القائد البارز في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ولا يزال متواصلاً حتى اللحظة، فيما وصل عدد الشهداء إلى 10 وتجاوز عدد الجرحى 80 جريحاً حتى هذه اللحظة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الجمعة، استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، وإصابة 75 آخرين، في غارات إسرائيلية عدة على قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه بدأ، الجمعة، بتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة "الجهاد" في قطاع غزة، تحت عنوان "الفجر الصادق".

المصدر / فلسطين أون لاين
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