"فيلق القدس": حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للاحتلال

قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني: إن "أبناء حزب الله يخططون لتوجيه الضربة الأخيرة للنظام الصهيوني".

وأضاف في تصريح له أمس وفق ما أشارت إليه وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" خلال حشد جماهيري بمدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال إيران : إن "عامل الأمن في (إسرائيل) آخذ في التراجع وأبناء حزب الله يخططون لتوجيه الضربة الأخيرة للنظام الصهيوني في الوقت المناسب".

وتابع: " إن أبناء حزب الله بقضائهم على هذا الكيان المزيف سيحققون أمل الإمام الخميني ألا وهو محو (إسرائيل) من الخريطة والكرة الأرضية".

وواصل حديثه قائلاً: "على أعداء الجمهورية الاسلامية ، وخاصة اميركا والكيان الصهيوني ، أن يعلموا أننا لن نتوقف عن جهودنا في مجال المقاومة وسنواصل السير في طريق المقاومة."

يشار إلى أن تصريحات قاآني تزامنت مع عدوان جديد شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ عصر أمس الجمعة باغتيال القائد البارز في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ولا يزال متواصلاً حتى اللحظة، فيما وصل عدد الشهداء إلى 10 وتجاوز عدد الجرحى 80 جريحاً حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين