شهيد وإصابات في قصف للاحتلال شرق خان يونس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، وأصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أرضاً زراعية شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية ، بأن طائرة حربية بدون طيار أطلقت صاروخاً واحداً تجاه أرض زراعية في منطقة الزنة شرق بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، ما أدى الى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن الشهيد هو الشاب تميم غسان حجازي، من سكان بني سهيلا.



واستشهد أمس 10 فلسطينيين، بينهم القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، وأصيب 79 آخرون، في غارات إسرائيلية عدة على قطاع غزة.



وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه بدأ، الجمعة، بتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة "الجهاد" في قطاع غزة، تحت عنوان "الفجر الصادق".

المصدر / فلسطين أون لاين