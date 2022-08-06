حملة اعتقالات تستهدف "الجهاد" بالضفة شنها الاحتلال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة وفجر السبت، حملة اعتقالات واسعة النطاق، تركز معظمها ضد قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، من بينهم أسرى محررون، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.



وبجحسب وكالة "قدس برس" فإن "جيش الاحتلال اعتقل الأسيرين المحررين بلال ذياب وجمال السيد، عقب مداهمة منزليهما في بلدة كفر راعي بجنين، شمال الضفة"، مضيفاً كما اعتقل الأسير المحرر ناصر الزين محمد، ونجله يحيى، بعد مداهمة منزلهما في مدينة الخليل، جنوب الضفة، وصادرت مركبة خاصة به".



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا، غرب الخليل، واعتقلت الشاب محمد الفسيسي، والأسيرين المحررين نضال الجياوي وتامر سليمية، عقب مداهمة منزليهما في بلدة خاراس، شمال غرب المدينة، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر رامي الكسار.

أما في قرية بيت سيرا غرب رام الله، شمالي الضفة، داهمت قوات الاحتلال منزل الصحفي إبراهيم أبو صفية واعتقلته، إضافة إلى خمسة شبان آخرين.

بينما اعتقلت قوات الاحتلال في قرية "بير الباشا" قضاء جنين، الشاب عمران غوادرة، وكذلك القيادي في "الجهاد الإسلامي" ناجح حبايبة من قرية صانور، جنوب المدينة، كما اعتقلت المحرر علاء شبراوي من منزله في مخيم "نور شمس" شرق طولكرم، شمال الضفة.

كما اعتقل الاحتلال من مخيم قلنديا، شمال القدس، الأسير المحرر فارس أصلان، والشابين موسى جحجوج وعصام أبو أصبع.



ويومياً تشهد مدن الضفة الغربية اقتحامات يتخللها تنفيذ اعتقالات، واندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين.



يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو أربعة آلاف و650 أسير، منهم 30 أسيرة، و180 طفلاً، و650 معتقلاً إدارياً، وستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، و500 مريض، و13 صحفيا، وفق آخر إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية).

المصدر / فلسطين أون لاين