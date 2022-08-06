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أشادوا بالمقاومة.. فلسطينيو أمريكا اللاتينية يدينون العدوان على غزة

06 اغسطس 2022 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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رئيس الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية (أوبال) سمعان خوري - أرشيف

أدان رئيس الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية (أوبال) سمعان خوري، أمس الجمعة، العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال في تصريح لـ"قدس برس": أن "المقاومة هي السبيل الوحيد لدحر الاحتلال والخلاص منه.. ولديها القدرة على ردع هذه الاعتداءات، وتصعيد عملياتها، في إطار حرب تحرير شعبية شاملة وطويلة الأمد".

ودعا خوري "جميع فصائل المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، إلى الوقوف صفاً واحداً، والتنسيق فيما بينها لردع الاحتلال وعدوانه الهمجي"، محذراً من أن "الاحتلال كعادته لا يفي بعهده وعلينا كفلسطينيين في الخارج، أن نعمل الكثير من أجل دعم صمود غزة".

وفي سياق متصل، شدد خوري على أن "المقاومة حق شرعي لنا كفلسطينيين بجميع الطرق، سواء إطلاق صاروخ، أو إلقاء حجر، أو طعن جندي، أو مظاهرة في أي بلد من بلدان العالم، فكل ذلك مقاومة مشروعة"، مستدركاً بالقول: "إذا كان موقف الفلسطينيين في الداخل هو المقاومة والتصدي المباشر للاحتلال؛ فإن الفلسطينيين في الخارج أمام واجب رفع الصوت من أجل غزة، وفضح جرائم الاحتلال".

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق أمس الجمعة، استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، وإصابة 79 آخرين، في غارات إسرائيلية عدة على قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه بدأ، الجمعة، بتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة "الجهاد" في قطاع غزة، تحت عنوان "الفجر الصادق".

المصدر / فلسطين أون لاين
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