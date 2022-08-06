المقاومة في جنين: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه غزة

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ممثلون عن "كتائب القسام، وسرايا القدس، وكتائب شهداء الأقصى، وكتائب أبو علي مصطفى"، داخل مخيم جنين، قبيل منتصف الليلة الماضية.



وقال المتحدث باسم الفصائل: إن "كافة طرق المستوطنات بالضفة الغربية ستكون في دائرة الاستهداف برصاص مقاتليها، ويمنع منذ هذه اللحظة تنقل المستوطنين في شوارعها".



وحذرت الفصائل الاحتلال الإسرائيلي من "ارتكاب أي حماقة أخرى ضد قطاع غزة"، وقالت إن "الاحتلال سيدفع ثمن تلك الحماقة بالدماء"، مشيرة إلى "استمرارية عملها المقاوم، ودفاع عن أبناء شعبها في كافة أماكن تواجده".



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، وإصابة 79 آخرين، في غارات عدة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة.



وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه بدأ، الجمعة، بتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة "الجهاد" في قطاع غزة، تحت عنوان "بزوغ الفجر".

المصدر / فلسطين أون لاين