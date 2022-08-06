فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"فيلق القدس": حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للاحتلال

"الدول العربية" تدين "العدوان الإسرائيلي الهجمي" على قطاع غزة

شهيد وإصابات في قصف للاحتلال شرق خان يونس

حملة اعتقالات تستهدف "الجهاد" بالضفة شنها الاحتلال

وحدة المقاومة أمام العدوان.. الاحتلال يفشل في "دق الأسافين"

أشادوا بالمقاومة.. فلسطينيو أمريكا اللاتينية يدينون العدوان على غزة

المقاومة في جنين: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه غزة

هنية: الاحتلال وحده المسؤول عن ما يجري في قطاع غزة

الطقس: درجات الحرارة مرتفقة جداً في كافة المناطق

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل السبت

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

الطقس: درجات الحرارة مرتفقة جداً في كافة المناطق

06 اغسطس 2022 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
...
ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غدٍ الأحد، حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما يوم الاثنين، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة