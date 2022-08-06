البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على غزة تحد صارخ للقانون الدولي

أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين واصابة العشرات بجروح.

وحمل البرلمان العربي في بيان صحفي، سلطات الاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة في تحد صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان.

ودعا المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني الأعزل وتوفير الحماية المدنية لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين