مسيرة في جنين تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شارك مئات المواطنين في مسيرة في جنين ومخيمها، الليلة، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفتين في مدينة جنين ومخيمها، وخلال والمسيرة التي جابت شوارعهما، صورا لعدد من الشهداء الذين ارتقوا في العدوان، ورددوا هتافات تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وتؤكد حق المواطنين في قطاع غزة بالعيش في أمن وسلام.

وندد متحدثون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع. مطالبين بتوفير الحماية لشعبنا الذي يواجه القتل والاعتقال من قبل الاحتلال، والمؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها.

وأكدوا أن إرهاب وعدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن الاستمرار في المقاومة والتصدي لجرائمه المستمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين