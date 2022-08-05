فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسيرة في جنين تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

إرشادات للأهالي للتعامل مع الأطفال في حالات القصف

تشييع جثمان الشهيد قواريق بعد أسبوع من احتجازه

غارة إسرائيلية شرق غزة تؤدي إلى إصابة 5 مواطنين بينهم 3 أطفال

غزة تشيع 10 من فلذات أكبادها

وقفة احتجاجية في حيفا ضد العدوان على غزة

"المنظمات الأهلية" تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة

سرايا القدس تعلن قصف مدن الاحتلال بأكثر من 100 صاروخ

المقاومة تستهدف مدن ومستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية

مسيرة برام الله ووقفة بالخليل تنديدًا بالعدوان على غزة

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

إرشادات للأهالي للتعامل مع الأطفال في حالات القصف

05 اغسطس 2022 . الساعة 23:39 بتوقيت القدس
...

إرشادات للأهالي للتعامل مع الأطفال في حالات القصف الإسرائيلي على النحو التالي:

1. على الأهل احتضان الطفل في حال حدوث أي حالات قصف حتى يشعر بالأمان.

2. توعية الأطفال بالأحداث الجارية كحالات القصف والحرب بما يتناسب مع قدراتهم العمرية.

3. مساعدة الأطفال في التعبير عن أنفسهم من خلال الحوار والرسم وبعض الألعاب التربوية المفيدة.

4. جلوس الأهل وأطفالهم في مكان آمن بعيداً عن مرمى القصف.

5. على الأهل تمالك أنفسهم في حالات القصف وعدم إظهار خوفهم أمام الأطفال لأنها ستنعكس على نفسيات الأطفال ومن ثم الشعور بالخوف والرعب.

6. عدم رؤية الأطفال للمشاهد المرعبة والمخيفة كالإصابات وجثث الشهداء وهدم البيوت حتى لا ينعكس سلبا على نفسيتهم فتداهمهم الأحلام والكوابيس المزعجة.

7. عمل أنشطة جماعية بين أفراد الأسرة لإشغال وقت الأطفال أثناء القصف مثل مشاهدة التلفاز واللعب الجماعي.

8. مساعدة الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم حول الأحداث الجارية.

9. الإرشاد والوعظ الديني من خلال الأهل كالإيمان بالقضاء والقدر واحتساب الأجر من الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الأطفال #قصف #إرشادات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة