فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسيرة في جنين تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

إرشادات للأهالي للتعامل مع الأطفال في حالات القصف

تشييع جثمان الشهيد قواريق بعد أسبوع من احتجازه

غارة إسرائيلية شرق غزة تؤدي إلى إصابة 5 مواطنين بينهم 3 أطفال

غزة تشيع 10 من فلذات أكبادها

وقفة احتجاجية في حيفا ضد العدوان على غزة

"المنظمات الأهلية" تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة

سرايا القدس تعلن قصف مدن الاحتلال بأكثر من 100 صاروخ

المقاومة تستهدف مدن ومستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية

مسيرة برام الله ووقفة بالخليل تنديدًا بالعدوان على غزة

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

تشييع جثمان الشهيد قواريق بعد أسبوع من احتجازه

05 اغسطس 2022 . الساعة 23:32 بتوقيت القدس
...

شيعت جماهير شعبنا مساء الجمعة، جثمان الشهيد حسين حسن قواريق ببلدة عورتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الذي سلمه الاحتلال بعد أسبوع من احتجازه.

وأصيب قواريق (60 عاماً) وهو من ذوي الإعاقة، في السادس والعشرين من يوليو الماضي عندما أطلق عليه جنود الاحتلال النار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بحجة عدم انصياعه للأوامر، دون أن يكون مسلحا.

وتم نقله في حينه إلى مستشفى "بلنسون" في الداخل المحتل، وأعلن بعد ثلاثة أيام عن استشهاده متأثرا بجراحه.

وسلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد مساء الجمعة عند حاجز حوارة بحضور طواقم الشؤون المدنية والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد.

ونقل الجثمان إلى مستشفى رفيديا بنابلس قبل أن ينقل إلى بلدة عورتا، وتم تشييعه بمشاركة واسعة من أهالي البلدة والمحافظة وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #نابلس #جنازة #جثمان #حسين قواريق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة