تشييع جثمان الشهيد قواريق بعد أسبوع من احتجازه

شيعت جماهير شعبنا مساء الجمعة، جثمان الشهيد حسين حسن قواريق ببلدة عورتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الذي سلمه الاحتلال بعد أسبوع من احتجازه.

وأصيب قواريق (60 عاماً) وهو من ذوي الإعاقة، في السادس والعشرين من يوليو الماضي عندما أطلق عليه جنود الاحتلال النار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بحجة عدم انصياعه للأوامر، دون أن يكون مسلحا.

وتم نقله في حينه إلى مستشفى "بلنسون" في الداخل المحتل، وأعلن بعد ثلاثة أيام عن استشهاده متأثرا بجراحه.

وسلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد مساء الجمعة عند حاجز حوارة بحضور طواقم الشؤون المدنية والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد.

ونقل الجثمان إلى مستشفى رفيديا بنابلس قبل أن ينقل إلى بلدة عورتا، وتم تشييعه بمشاركة واسعة من أهالي البلدة والمحافظة وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين