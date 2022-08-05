غزة تشيع 10 من فلذات أكبادها

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05 اغسطس 2022 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
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صلاة الجنازة على عدد من الشهداء في المسجد العمري بغزة

شيّع المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء الجمعة، جثامين 10شهدا فلسطينيين قُتلوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثامين، في مساجد قطاع غزة قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المدينة.

ومن بين الذين تم تشييع جثامينهم، تيسير الجعبري، أحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة، وسيدة وإصابة 55 آخرين، إثر قصف مكثف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن الجمعة عن شن غارات على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي بغزة.

وبدأ التوتر الحالي، يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

والثلاثاء، أعلن الاحتلال عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي.

كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين القاطنين في محيط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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