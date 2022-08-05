وقفة احتجاجية في حيفا ضد العدوان على غزة

شارك العشرات من أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل، الجمعة، في وقفة احتجاجية بمدينة حيفا؛ تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونظم الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت إلى جانب خيمة الاعتصام المقامة في حيفا، القوى السياسية والأهلية والوطنية في المدينة.

ورفع المشاركون بالوقفة، اللافتات الداعمة والمساندة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، الصامد في وجه العدوان.

واستشهد 10 مواطنين بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين