"المنظمات الأهلية" تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الجمعة، بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافه المباشر للمدنيين والمنازل، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى التدمير الكلي والجزئي لعدد من المنازل وتضرر إحدى سيارات الإسعاف.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا العدوان الاسرائيلي جاء في ظل إغلاق الاحتلال لكافة المعابر مع قطاع غزة ومنع دخول مختلف المواد الأساسية الغذائية والطبية والوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء ومنع خروج المرضى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة وعودة العالقين إلى القطاع، الأمر الذي سيزيد الأمور سوءاً وتدهوراً على مختلف المستويات.

وطالبت الشبكة بتدخل دولي عاجل من أجل وقف العدوان الاسرائيلي بشكل فوري على قطاع غزة وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية.

واستشهد 10 مواطنين بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين