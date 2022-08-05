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ردا على اغتيال "الجعبري"

سرايا القدس تعلن قصف مدن الاحتلال بأكثر من 100 صاروخ

05 اغسطس 2022 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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تضرر منزل مستوطنين في عسقلان بشكل مباشر

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استهداف مدن الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 100 قذيفة صاروخية.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب: "في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء، سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدوانًا على قطاع غزة، ارتقى خلاله 10 شهداء بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وأصيب 55 مواطنا بجراح مختلفة، حتى اللحظة.

وشهد مخيم جنين، الاثنين الماضي، اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامه، استشهد خلالها الشاب ضرار الكفريني، واعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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