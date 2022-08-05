المقاومة تستهدف مدن ومستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية

أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء الجمعة، رشقات صاروخية على مدن ومستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة ردا على العدوان الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومة أطلقت رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الاحتلال ومدنه القريبة من قطاع غزة.

وأكدت مصادر عبرية، أن صفارات الإنذار تدوي من سديروت حتى يفنيه مرورًا بعسقلان وأسدود.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدوانًا على قطاع غزة، ارتقى خلاله 10 شهداء بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وأصيب 55 مواطنا بجراح مختلفة، حتى اللحظة.

وشهد مخيم جنين، الاثنين الماضي، اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامه، استشهد خلالها الشاب ضرار الكفريني، واعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.





المصدر / فلسطين أون لاين