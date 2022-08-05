مسيرة برام الله ووقفة بالخليل تنديدًا بالعدوان على غزة

انطلقت، مساء اليوم الجمعة، مسيرة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعمًا للمقاومة الفلسطينية.

واحتشد عشرات النشطاء والشبان على دوار المنارة وسط رام الله، وهتفوا هتافات منددة بعدوان الاحتلال، وداعية إلى تصعيد المقاومة ودعمها، ومشيدة بصمود أهالي غزة، وجابت المسيرة عدة شوارع في المدينة.

كما نظم أهالي الخليل وقفة وسط المدينة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ورفعوا لافتات كتب عليها: "كلنا غزة.. كلنا المقاومة"، و"المقاومة طريق الحرية"، و"درب التحرير يبدأ من غزة".

وكانت الحراكات الشعبية والشبابية دعت إلى المشاركة في وقفة ومسيرة حاشدة، مساء اليوم الجمعة، رفضًا لعدوان الاحتلال على جنين وقطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدوانًا على قطاع غزة، ارتقى خلاله 10 شهداء بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وأصيب 55 مواطنا بجراح مختلفة، حتى اللحظة.

ونعت حركة "حماس" الشهيد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأكدت أن العدو الصهيوني وحده يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا العدوان الغاشم.

وشددت على أن "جرائم العدو في استهداف شعبنا وأبطاله المقاومين، لن يكون مصيرها سوى الخيبة والخسارة، ولن تدفع مقاومتنا إلا للمضي قدماً على طريق ذات الشوكة دفاعاً عن شعبنا وحقوقه المشروعة حتى تحرير الأرض والمقدسات وتحقيق حلم العودة".

المصدر / فلسطين أون لاين