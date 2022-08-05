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تعقيبا على العدوان الإسرائيلي.. هنية: الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات

05 اغسطس 2022 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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أدان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية العدوان الإسرائيلي الغادر على قطاع غزة واغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري واستشهاد تسعة من أبناء شعبنا بينهم طفلة.

وأكد رئيس الحركة وفق بيان صدر عن مكتبه، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة التي ارتكبها عصر اليوم وتداعيات عدوانه على شعبنا.

وقال: "إننا إذ ننعى القائد الجعبري والشهداء الأبرار لنؤكد أن الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات"، داعيًا إلى لجم العدوان الصهيوني على شعبنا.

وتلقى رئيس الحركة مساء اليوم العديد من الاتصالات على المستوى الأممي والإقليمي لبحث كيفية التعامل مع هذا العدوان الجائر، وقد أوضح للجميع إدانة هذه الجريمة وتحمل الاحتلال الصهيوني تداعياتها ونتائجها.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 10 مواطنين بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين بجراح مختلفة، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية عدة على قطاع غزة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف #إسماعيل هنية #الاحتلال الإسرائيلي

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