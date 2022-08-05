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الغرفة المشتركة: رد المقاومة قادم بالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة

05 اغسطس 2022 . الساعة 19:51 بتوقيت القدس
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قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إن الردِّ الفلسطيني قادم بالطريقةِ التي تحددها المقاومة، مؤكدةً أن هذا العدوان لن يمر مرور الكرام.

ولفتت "الغرفة المشتركة" إلى أنها في حالة انعقاد وتقدر الموقف بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية كافة، ولن تسمح للاحتلال بالتغول على أبناء الشعب الفلسطيني.

وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملةً عن هذا العدوان، لافتةً أن جرائم الاحتلال لن تفلخ بكسر صمود الشعب ومقاومته.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 10 مواطنين بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين بجراح مختلفة، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية عدة على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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