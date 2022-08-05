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القسام: دماء المجاهدين ستكون لعنة على الاحتلال

05 اغسطس 2022 . الساعة 19:27 بتوقيت القدس
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أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا لن تذهب هدراً وستكون لعنة على الاحتلال بإذن الله.

ونعت الكتائب مساء اليوم الجمعة الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وعلى رأسهم القائد في سرايا القدس الشهيد المجاهد/ تيسير الجعبري "أبو محمود" وإخوانه.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدوانًا على قطاع غزة، ارتقى خلاله 9 شهداء بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وسيدة تبلغ من العمر 23 عام،إواصابة 55 مواطن بجراح مختلفة.

وشهد مخيم جنين، الاثنين الماضي، اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامه، استشهد خلالها الشاب ضرار الكفريني، واعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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