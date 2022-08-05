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خاطر تدعو لإسناد المقاومة في مختلف الساحات بالضفة والقدس والداخل

05 اغسطس 2022 . الساعة 19:04 بتوقيت القدس
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قالت الكاتبة لمى خاطر إن الضربة الاستباقية التي وجهها جيش الاحتلال للمقاومة في غزة تعني أنه سيستمر في عدوانه بهدف تحييد واسع لقدرات المقاومة.

وأضافت خاطر أنه مع الثقة بجبهة المقاومة في غزة التي لا شك أنها كانت مستعدة لمثل هذا السيناريو، فإنه لا بد من توفر حالة إسناد نوعية لغزة في مختلف الساحات الفلسطينية، الضفة والقدس والداخل.

وأكدت على ضرورة أن ندرك جميعا واجباتنا في كل الساحات، خصوصا أن هناك حدثاً مرتقباً يتمثل في نية جماعات الهيكل تنفيذ اقتحام واسع للأقصى يوم الأحد.

وأردفت: "هذه ليست معركة غزة فقط إنما معركة كل فلسطين لأن المستهدف فيها مقدرات المقاومة، والمقاومة اليوم باتت محل إجماع لدى الشارع الفلسطيني، ولا بد أن يكون للجميع دور في حمايتها والدفاع عنها".

ودعت الحراكات الشعبية والشبابية إلى المشاركة في وقفة ومسيرة حاشدة، مساء اليوم الجمعة، رفضًا لعدوان الاحتلال على جنين وقطاع غزة.

وأوضحت الدعوات أن الوقفة والمسيرة ستكون على دوار المنارة وسط مدينة رام الله الساعة 8 مساء اليوم الجمعة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدوانًا على قطاع غزة، ارتقى خلاله 8 شهداء بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وأصيب 44 مواطنا بجراح مختلفة، حتى اللحظة.

وشهد مخيم جنين، الاثنين الماضي، اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامه، استشهد خلالها الشاب ضرار الكفريني، واعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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