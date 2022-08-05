الجهاد: العدو بدأ الحرب وعلينا واجب الدفاع عن شعبنا

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "العدو يبدأ حربًا تستهدف شعبنا، وعلينا جميعًا واجب الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا، وألا نسمح للعدو بأن يمرر سياساته الهادفة للنيل من المقاومة والصمود الوطني".

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات متتالية على قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، استهدفت مواقع ونقاطًا للمقاومة في أنحاء القطاع، بالتزامن مع سماع صوت دوي انفجار ضخم في غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنة في قلب مدينة غزة في "برج فلسطين" بشارع الشهداء، غربي مدينة غزة؛ أسفرت عن شهداء وجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 44 آخرين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة.