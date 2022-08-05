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"برهوم" يحمل الاحتلال مسؤولية عدوانه على قطاع غزة

05 اغسطس 2022 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
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 قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم إن "العدو الصهيوني من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة  وارتكب جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وأوضح في تصريح صحفي أن المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة ولم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه .

وأضاف: "المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك وستوازن الردع و ستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك و في كل الساحات ، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضًا، وعلى كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين".

وأقدم الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 44 آخرين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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