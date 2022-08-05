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بالصور بينهم القيادي تيسير الجعبري.. 10 شهداء و55 إصابة بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

05 اغسطس 2022 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
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استشهد 10 مواطنين بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد 10 مواطنين بينهم طفلة (5 سنوات) وإصابة 55 آخرين في استهداف الاحتلال الاسراىيلي بغزة حتى اللحظة.

ونعت حركة الجهاد القائد الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود" الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال إسرائيلية غادرة استهدفته في مدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في شارع الشهداء بمدينة غزة، ما أسفر عن شهداء وإصابات.

وفي جنوب القطاع،  أصيب 4 مواطنين بينهم طفلان جراء قصف من طائرات حربية بدون طيار غربي محافظة خان يونس.

كما استهدفت طائرات الاحتلال عدة مراصد للمقاومة في أنحاء متفرقة من القطاع.

من جانبه، أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال، عن  البدء بغارات جوية في القطاع وإعلان وضع خاص في الجبهة الداخلية الاسرائيلية.

وذكرت قناة 13 العبرية أن الجيش استهدف قياديًا بارزًا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

فيما أعلنت الجبهة الداخلية الاسرائيلية عن "وضع خاص" حتى دائرة 80 كم من قطاع غزة يُحظر خلاله التجمعات من بئر السبع جنوبًا حتى "تل أبيب" شمالًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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