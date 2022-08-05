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بعد زيارتها تايوان.. هكذا ردت الصين على واشنطن

05 اغسطس 2022 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
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تدريبات عسكرية للجيش الصيني (أرشيف)

أعلنت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الجمعة، أنها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين.

وذكرت الصبن أن ذلك يأتي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا الأسبوع.

ومن جانبها أكدت واشنطن أن بكين لا تستطيع منعها من العمل في البحار ولا في الأجواء، وأنها مستعدة للرد عليها.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إنها أوقفت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين 8 إجراءات محددة.

كما أعلنت الوزارة نفسها أنها قررت فرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأميركي وعائلتها المباشرة ردا على ما وصفته بأفعالها "الخبيثة والاستفزازية" في حين ردت واشنطن على الخطوات الصينية باستدعاء سفير بكين لديها لتوبيخه.

ووفق بيان المتحدث باسم الخارجية الصينية فإنه "رغم ما أبدته الصين من مخاوف جادة ومعارضة حازمة، أصرت بيلوسي على زيارة تايوان والتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادتها وسلامة أراضيها وانتهاك سياسة صين واحدة وتهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

 

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