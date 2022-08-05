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بالفيديو والصور صدامات بين عائلة الجندي الأسير غولدن وشرطة الاحتلال عند غلاف غزة

05 اغسطس 2022 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
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اندلعت صدامات بين المتظاهرين في مسيرة عائلة الجندي الأسير بغزة هدار غولدن وشرطة الاحتلال بالقرب حاجز إيرز شمال قطاع غزة.

وذكر إعلام الاحتلال أن الشرطة الإسرائيلية  حاولت منع المشاركين في المسيرة من التقدم نحو الطرق المغلقة في غلاف غزة.

وأظهرت مشاهد نشرها إعلام الاحتلال، الشرطة خلال تصديها لأفراد من عائلة غولدين بينهم والده سيمحا في مسيرتهم بعنوان "أعيدوا الأسرى من غزة إلى بيوتهم" والتي يحاولون فيها التقدم نحو منطقة إيزر قرب غزة.

وقالت والدة الجندي الأسير لدى المقاومة بغزة هدار جولدين: "الشرطة قاموا بخنقي، وإني لمستمرة في المسيرة نحو إيرز، والشخص الوحيد الذي سأوافق أن يوقفني هو قائد المنطقة الجنوبية،  بعد أن يقنعني بأنه سيستعيد بشكل فعلي أبناءنا الأســرى"

وانطلقت صباح الأربعاء، مسيرة لعائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، وذلك بمبادرة عائلة الجندي هدار غولدن، الأسير لدى حركة حماس منذ عدوان 2014، ويأتي انطلاق المسيرة بمناسبة مرور 8 سنوات على أسر الجنديين غولدن، وأورون شاؤول.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الجنود الإسرائيليين الأسرى

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