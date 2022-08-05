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حراكات ونقابات في الضفة ترفض سلوك سلطة عباس وتدعو لوقفات احتجاجية

05 اغسطس 2022 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
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أكدت حراكات ونقابات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، على حرية العمل النقابي ورفض القمع الذي تمارسه السلطة وأجهزتها بحق المعتصمين.

ودعت في بيان وقعت عليه مجتمعة، إلى وقفات احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله

وأوضحت أن وقفاتها تهدف إلى تصليب عود النضال النقابي، ليكون قادراً على الدفاع عن كرامة المواطنين

وشددت على عدالة مطالب نقابة المحامين ونقابة المهندسين، معلنةً وقوفها وانخراطها في حراكهم النقابي 

ودعت كافة منتسبي وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات الشعبية للمشاركة الفاعلة بكافة الفعاليات النقابية

ورفضت الحراكات والنقابات، تصريحات وزير المالية شكري بشارة الذي أعلن فيها  التنصل من استحقاقات النقابات المالية

الموقعون على البيان

نقابة الصحفيين الفلسطينيين
نقابة الأطباء الفلسطينيين
نقابة أطباء الأسنان
نقابة المهندسين – مركز القدس
نقابة المحامين الفلسطينيين
نقابة صيادلة فلسطين
نقابة المحاسبين الفلسطينيين
نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
نقابة الأطباء البيطريين
اتحاد نقابات المهن الصحية
اتحاد نقابات عمال فلسطين
الاتحاد العام للمعلمين
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
الاتحاد العام للاقتصاديين
الاتحاد العام للكتاب والادباء
الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين

المصدر / فلسطين أون لاين
#الشعب يريد انتخابات

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