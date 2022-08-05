الشعب الفلسطيني: "بدنا انتخابات"

غزة/ جمال غيث- نور الدين صالح:

استطلعت صحيفة فلسطين آراء مواطنين بشأن الانتخابات للمجلس الوطني ورئاسة السلطة والمجلس التشريعي. وأكد المستطلعة آراؤهم ضرورة إجرائها في أقرب وقت، ووقف تغول السلطة.

هداية حسنين

لا أظن أن هناك فلسطينيًا عاقلًا ليس مع إجراء الانتخابات لأن ببساطة هذا الحق الذي يجب أن يمارسه الفلسطيني ولم يستطع ممارسته منذ عام 2006 وإطالة تعطيل إجرائها يضر باختيارنا لمن يمثلنا.

المُعطل الرئيس للانتخابات هو غياب إستراتيجية واضحة لطريقة إجرائها مع ضمان مشاركة القدس لأن رئيس السلطة عندما أجّل الانتخابات العام الماضي هو على يقين أن أوضاع القدس لن تتغير.

حسين خريس

نحن مع إجراء الانتخابات الشاملة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني من جهة، ومواجهة مخططات الاحتلال من جهة أخرى.

أكرم سميح

أنا مع إجراء انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، من أجل إصلاح النظام السياسي الفلسطيني والانتقال من مربع الانقسام إلى الوحدة الوطنية.

شادي عطا

أؤكد على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني، والتخلص من الانقسام السياسي المستمر منذ عدة سنوات وألحق الضرر الكبير لجميع الفلسطينيين.

ماهر المدهون

أؤيد إجراء انتخابات شاملة، حتى نتمكن من انتخاب ممثلينا في المجلس التشريعي ويصبح الرئيس والحكومة شرعية، عبر صناديق الاقتراع، ومن أجل انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإتمام الوحدة الوطنية.

فادي العشي

الانتخابات حق ديمقراطي يجب أن يتم لما فيه من منفعة ومصلحة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ومن أجل حياة كريمة وللحفاظ على مستقبل بناتي الثلاثة وتوفير مستقبل إيجابي لهن وللأجيال القادمة.

عبد الرحمن أبو شنب

يجب توفير المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات نزيهة وشفافة من أجل التخلص من السيطرة على القرار الفلسطيني والتحكم بالشعب.

وأمل أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن يتبعها تغيير في مؤسسات الدولة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتوفير أجواء من المحبة والتسامح بين الجميع، إلى جانب تبني الطلبة وتوفير المنح الدراسية لهم في ظل تردي أوضاعهم الاقتصادية.

محمد حميدة

إجراء الانتخابات سينهي الحقبة السوداء في تاريخ الشعب والقضية الفلسطينية ومن شأنه أن ينهى الخلافات السياسية، ويكون مقدمة لإنجاز المصالحة الوطنية.

وأرى أن تمكين الانتخابات من شأنه أن ينهي الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يزيد على 16 عامًا.

إبراهيم حسن

أنا مع إجراء الانتخابات من أجل وقف تغول السلطة ورئيسها محمود عباس، على القرار الفلسطينية، ولوقف إصدار القرارات المزاجية التي يوقع عليها خدمة لمصالحة الخاصة.

محمود جودة

أدعم إجراء الانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني من أجل تغيير أوضاع إلى البلد إلى الأفضل مع توفير وظائف وأعمال خاصة لفئة الشباب الذين يعانون من البطالة وباتوا غير قادرين على توفير احتياجاتهم أو إعالة أسرهم.

ثائر سالم

أنا مع إجراء انتخابات شاملة قلبًا وقالبًا من أجل تغيير الواقع الفلسطيني إلى الأفضل بعد أن وصل إلى الهاوية بفعل أهواء السلطة وقادتها، وإصرارها على إقامة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل تغوله على حقوق شعبنا، ومن أجل محاسبة الفاسدين على فسادهم، ولحماية المقاومة ودعم صمودها فهي القادرة على دحر الاحتلال وإعادة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها.

المصدر / فلسطين أون لاين