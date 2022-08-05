تقرير أممي يتَّهم السلطة بتعذيب المعتقلين السياسيين

اتهم تقرير أممي السلطة برام الله بـ"تعذيب وإساءة معاملة مدنيين اعتقلوا لديها على خلفية سياسية".

وعبَّر تقرير لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة أمس عن "القلق الشديد إزاء ضحايا الاستخدام المفرط للقوة، خاصةً استخدام الأسلحة الفتاكة من جانب قوات الأمن وعناصر مسلحة مجهولة الهوية في أثناء الاحتجاجات على تأجيل الانتخابات الوطنية في أبريل/ نيسان 2021".

ونددت اللجنة بجريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات داخل مقر احتجازه في يونيو/ حزيران 2021.

وكان "بنات" ناشطا سياسيا بارزا وأحد المنادين بحرية التعبير، قبل أن تقتحم قوات أجهزة أمن السلطة مسكنه في يونيو 2021، والاعتداء عليه بالضرب ثم اقتياده بعيدا وهو شبه فاقد للوعي إلى أن فارق الحياة.

وحثت اللجنة الأممية السلطة على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في الشكاوى المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين، ومحاكمتهم، وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، داعية إياها إلى تصنيف التعذيب كجناية، وحظر الاعتقالات غير القانونية والتعذيبية، وتحديد مدة حالة الطوارئ ليقتصر إعلانها على المواقف الضرورية للغاية فقط، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرارات القضاء بالإفراج عن الأفراد من الاحتجاز فورا، وعدم احتجاز أحد في أماكن احتجاز غير رسمية، وحماية السجناء بضمان احتجازهم في ظروف آمنة، وإنشاء لجنة محلية للتحقيق في "مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة".

المصدر / فلسطين أون لاين